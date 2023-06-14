В сгоревшем лесу в Абайской области нашли живого лисенка

Едва живого лисенка нашли в норке на сгоревшей лесной территории в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Видео с хорошими новостями разместили в социальных сетях.





13 июня 2023 года в пресс-службе Министерства экологии отметили, что пока нет конкретных данных о гибели диких животных.

По данным ведомства, полная оценка ущерба для биоразнообразия области будет проведена только после ликвидации пожара.

"Информация о состоянии и сохранности популяций будет предоставлена после завершения противопожарных операций и оценки последствий лесного пожара". Пресс-служба Министерства экологии

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня. По последним данным, сгорело 60 тысяч гектаров леса. 14 июня пожар по-прежнему продолжают тушить.