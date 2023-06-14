Лесной пожар в Абайской области локализован

14 июня 2023 года в 21:00 по итогам облета и оценки оперативной обстановки Маратом Кульдиковым объявлена локализация по природному пожару на территории природного резервата "Семей орманы" в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

При этом с учетом складывающейся обстановки произведена перегруппировка сил и средств для сосредоточения основных усилий по тушению локальных очагов тления и недопущения возникновения новых, передает пресс-служба МЧС РК.





Вместе с тем до полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня. По последним данным, сгорело 60 тысяч гектаров леса.

Погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами.

