Лесной пожар в Абайской области локализован
Фото: МЧС РК
14 июня 2023 года в 21:00 по итогам облета и оценки оперативной обстановки Маратом Кульдиковым объявлена локализация по природному пожару на территории природного резервата "Семей орманы" в Абайской области, сообщает Zakon.kz.
При этом с учетом складывающейся обстановки произведена перегруппировка сил и средств для сосредоточения основных усилий по тушению локальных очагов тления и недопущения возникновения новых, передает пресс-служба МЧС РК.
Вместе с тем до полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.
Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня. По последним данным, сгорело 60 тысяч гектаров леса.
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