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Осужденные участники финпирамиды в Актобе объявили голодовку

осужденные объявили голодовку Фото: Zakon.kz
В Актобе осужденные по нашумевшему делу о крупнейшей в истории страны финпирамиды "Гарант 24 Ломбард" объявили голодовку. 33 человека, которых вот-вот должны отправить в колонии, требуют пересмотра в суде, сообщает Zakon.kz.

Об этом перед СИЗО рассказали КТК родные осужденных.

"Брат простажировался три недели. В конце пришел как наемный работник, в качестве бригадира. И получается, в конце его осуждают на 8 лет. Есть люди, которые за рубежом, в бегах. Это три человека, которые уже уехали с деньгами. И получается, многие люди, сейчас которые сидят, практически многие все пешки". Сестра осужденного Жанна Сетинова

Всего по громкому делу осуждено 48 человек. Все получили реальные сроки – от 7 до 18 лет. В конце мая участники и организаторы крупнейшей финпирамиды подали апелляцию, но суд оставил все без изменений. А сам приговор уже вступил в законную силу.

В общей сложности аферисты обманули около 17 тыс. казахстанцев по всей стране. Люди закладывали в фирму движимое и недвижимое имущество. А также наличные деньги, надеясь получить за короткое время двойную прибыль. Но в итоге остались ни с чем. Ущерб составил более 30 млрд тенге.

Отмечается, что с осужденными ведут переговоры прокуроры. Из 33 объявивших голодовку некоторые уже отказались от этой затеи.

"На сегодня четверо из них возобновили прием пищи. Остальные 29 осужденных на сегодняшний день находятся под контролем медицинского персонала. И на условия содержания, то есть претензии к администрации учреждения не имеют". Начальник учреждения №70 г. Актобе Аман Кульмухамбетов

Приговор организаторам и создателям "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард" вынесли в августе прошлого года. Сроки от семи до 18 лет получили 48 фигурантов. Осужденные посчитали это решение слишком суровым и попытались его обжаловать.

Суд также постановил конфисковать квартиру родственников осужденного главы финпирамид – Жанболата Есиркепова, так как оказалось, что жилье было приобретено преступным путем. Вырученные деньги пойдут на возмещение ущерба.

25 мая апелляционная коллегия отказалась смягчить наказание мошенникам, организовавшим в Актобе финансовую пирамиду.

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