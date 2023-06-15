Ашимбаев назвал неэффективной систему пожаротушения в Казахстане

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании 15 июня назвал неэффективной систему пожаротушения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Пожар в Абайской области, по мнению Маулена Ашимбаева, показал, насколько неэффективна система нашего пожаротушения.

"Здесь не должно быть никаких споров. Мы говорим о 14 жертвах. Если бы мы впервые столкнулись с лесными пожарами, тогда можно было понять. Но каждый год сталкиваемся с такой ситуацией. В прошлом году осенью в Костанайской области был масштабный пожар, 40 тысяч гектаров сгорело. Поэтому правительство работало, вы дали информацию, что работаете в этом направлении. Но такая ситуация показывает, что наша система недейственная, не может своевременно реагировать на такие ситуации. И поэтому эту систему нам необходимо в корне изменить. Я думаю, что пришло время для этого. Соответствующее поручение главы государства для этого имеется". Маулен Ашимбаев

Он отметил, что при рассмотрении бюджета на 2024 год депутаты должны поддержать направление средств в этом направлении.

"В том числе, сейчас 100 миллиардные средства выделяются. Надо контролировать их эффективное использование, целевое и расходование, и должны быть результаты. И мы должны быть ответственны и обеспечить это. Если будем принимать, допустим, программу, миллиардные средства выделим, и если опять такие ситуации будут повторяться в следующе годы, на нас будет большая критика". Маулен Ашимбаев

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня. По последним данным, сгорело 60 тысяч гектаров леса. При попытке противостоять огню погибли 14 сотрудников резервата "Семей орманы".

14 июня 2023 года в 21:00 по итогам облета и оценки оперативной обстановки МЧС объявило о локализации пожара.

