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Школьница покончила с собой в Аксу

Школьница выбросилась с девятого этажа в Аксу Фото: unsplash
15 июня 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в Аксу школьница выбросилась с девятого этажа. Данный факт прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале kerek.pv, несовершеннолетняя ученица школы №4 покончила с собой накануне, 14 июня.

"Вчера, 14 июня, около 22:46 поступило сообщение о том, что в Аксу несовершеннолетняя 2008 г. р. (учащаяся девятого класса СОШ №4) совершила суицид, выпрыгнув с балкона девятого этажа дома, в котором проживала по ул. Астана. Обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении.

В скорой помощи рассказали, что вызов на "103" поступил в 22:29. Повод – падение с высоты девятого этажа. Медики доехали за 6 минут и на месте констатировали смерть 15-летней девочки, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Со слов родных, она выглядывала из окна во двор, чтобы посмотреть, где находятся младшие дети из семьи, и случайно выпала.

Редакция Zakon.kz обратились за комментарием в областную полицию.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК. Назначена СМЭ. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются".Пресс-служба ДП Павлодарской области

12 июня 2023 года стало известно, что в одном из спальных районов Актобе из окна седьмого этажа выпала 19-летняя студентка. Родные считают, что девушку убили, а перед этим изнасиловали. По данному факту в полиции завели дело по статье "Доведение до самоубийства".

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В Актобе задержан подозреваемый в убийстве студентки

Загадочная смерть студентки вызвала широкий резонанс в Актобе. После того, как близкие предали историю огласке, полиция добавила в дело еще одну статью – "Изнасилование". Уже 15 июня сообщалось, что подозреваемого нашли и задержали. По словам родных погибшей, подозреваемый учился с ней вместе в школе, а затем в институте. Месяц назад вернулся из армии. Мотивы пока не установлены.

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Динара Халдарова
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