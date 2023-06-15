15 июня 2023 года в кулуарах Сената журналисты спросили у первого вице-министра МЧС РК Ибрагима Кульшимбаева, когда ликвидируют пожар в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пожар в Абайской области ликвидируют в ближайшее время.

"Где-то, может, четыре-пять дней (осталось. – Прим. ред.) до ликвидации". Ибрагим Кульшимбаев

Также у первого вице-министра МЧС РК спросили, почему у ведомства нет самолетов для тушения пожаров.

"Самолетов нет, потому что на это деньги мы запрашивали, но они не предусматриваются. Поэтому мы не купили еще самолеты". Ибрагим Кульшимбаев

Он уточнил, что у МЧС РК есть только 33 вертолета, которые имеют водосливные устройства, но порядка 16 из них могут тушить пожары.

"Остальные для поисковых работ, для разведки. Но все они не могут быть на ходу, потому что идут какие-то плановые, регламентные работы. Поэтому почти половина из них всегда находятся на ремонте". Ибрагим Кульшимбаев

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек.

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14 июня стало известно о локализации пожара в Абайской области. До полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.