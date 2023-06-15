Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Эвакуированные жители Абайской области возвращаются в свои дома

возвращение домой Фото: скриншот видео
Эвакуированные ранее жители села Половинка и Талица города Семей вернулись в свои дома, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что жителей села эвакуировали из-за риска распространения фронта пожара. В настоящее время ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей.

"Было принято решение о возвращении жителей в свои дома. Всего из села Половинка и Талица было эвакуировано 72 человека, из них 24 ребенка". Пресс-служба акима Абайской области

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса.

14 июня стало известно о локализации пожара в Абайской области.

До полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.

Читайте также

Какая помощь оказывается семьям погибших при лесном пожаре в Абайской области

В Алматы открыли семь высокогорных сезонных гидропостов

20 тонн гуманитарной помощи отправлено акмолинцами в Абайскую область

Елена Беляева
Абайская область Пожар в Абайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления