Эвакуированные жители Абайской области возвращаются в свои дома

Эвакуированные ранее жители села Половинка и Талица города Семей вернулись в свои дома, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что жителей села эвакуировали из-за риска распространения фронта пожара. В настоящее время ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей.



"Было принято решение о возвращении жителей в свои дома. Всего из села Половинка и Талица было эвакуировано 72 человека, из них 24 ребенка". Пресс-служба акима Абайской области

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса.



14 июня стало известно о локализации пожара в Абайской области.

До полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.

