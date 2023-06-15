Эвакуированные жители Абайской области возвращаются в свои дома
Фото: скриншот видео
Эвакуированные ранее жители села Половинка и Талица города Семей вернулись в свои дома, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что жителей села эвакуировали из-за риска распространения фронта пожара. В настоящее время ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей.
"Было принято решение о возвращении жителей в свои дома. Всего из села Половинка и Талица было эвакуировано 72 человека, из них 24 ребенка". Пресс-служба акима Абайской области
Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса.
14 июня стало известно о локализации пожара в Абайской области.
До полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.
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