Утечка кислоты на ж/д станции в Жетысуской области: жители вернулись в свои дома
Фото: МЧС РК
В Кербулакском районе Жетысуской области 1 июня жители частных жилых домов, которые были эвакуированы из-за утечки серной кислоты, вернулись в свои дома, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС РК, вагон-цистерна был отбуксирован на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары — на расстояние одного км.
"В Кербулакском районе Жетысуской области жители 10-ти частных жилых домов в количестве 46 человек, в том числе 18 детей, вернулись в свои дома. Работниками Управления санитарно-эпидемиологического контроля проводились лабораторные исследования почвы и воздуха, которые показали, что образцы в пределах нормы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас специалисты проводят дегазационные мероприятия.
Ранее сообщалось, что 1 июня на железнодорожной станции Малайсары Жетысуской области произошла утечка серной кислоты.
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