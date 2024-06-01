Утечка кислоты на ж/д станции в Жетысуской области: жители вернулись в свои дома

Фото: МЧС РК

В Кербулакском районе Жетысуской области 1 июня жители частных жилых домов, которые были эвакуированы из-за утечки серной кислоты, вернулись в свои дома, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: