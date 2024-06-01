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Утечка кислоты на ж/д станции в Жетысуской области: жители вернулись в свои дома

Утечка кислоты на ж/д станции в Жетысуской области: жители вернулись в свои дома, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 22:41 Фото: МЧС РК
В Кербулакском районе Жетысуской области 1 июня жители частных жилых домов, которые были эвакуированы из-за утечки серной кислоты, вернулись в свои дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС РК, вагон-цистерна был отбуксирован на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары — на расстояние одного км.

"В Кербулакском районе Жетысуской области жители 10-ти частных жилых домов в количестве 46 человек, в том числе 18 детей, вернулись в свои дома. Работниками Управления санитарно-эпидемиологического контроля проводились лабораторные исследования почвы и воздуха, которые показали, что образцы в пределах нормы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас специалисты проводят дегазационные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 1 июня на железнодорожной станции Малайсары Жетысуской области произошла утечка серной кислоты.

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