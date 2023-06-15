Пожар в Абайской области под контролем: министр по ЧС провел облет территории

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, 15 июня провел аэровизуальное обследование территории, пострадавшей от пожара, в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, по итогам облета до полной ликвидации пожара осуществляется постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.

Угрозы населенным пунктам больше нет, открытые очаги горения также не обнаружены.

После проведения аэровизуального обследования, министр провел совещание.

В ходе обсуждения было принято решение о возврате силы и средств Министерства обороны на постоянные места дислокации, за исключением трех единиц техники, пяти сотрудников, также оперативной группы на трех вертолетах.

"Дальнейшее окарауливание места пожара будет обеспечиваться лесными пожарными станциями Министерства экологии и природных ресурсов, пожарными подразделениями МЧС и воздушными судами", – говорится в сообщении.

Как отмели в ведомстве, с утра вертолетами было выполнено 89 сбросов воды объемом 249 тонн. Всего с начала борьбы с пожаром осуществлено 2525 сбросов, общим объемом 7423 тонны.

14 июня в 21:00, после оценки оперативной обстановки, было объявлено о локализации пожара на территории природного резервата "Семей орманы".

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек.