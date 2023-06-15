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Законодательство РК

Из-за ЧП на Экибастузской ТЭЦ приостановлен ремонт

Экибастуз Фото: Instagram/ete_ekb
15 июня в 16:45 на Экибастузской ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" железобетонная потолочная плита упала на работающий котел № 5, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Министерства энергетики РК, жертв и пострадавших нет.

"Все ремонтные и эксплуатационные работы в зоне падения плиты прекращены. 11 июня 2023 года произошло падение 8 железобетонных плит боковых ограждающих конструкций в районе ремонтируемого котла №7", – рассказали в министерстве.

Отмечается, что 16 июня запланировано проведение обследования конструкций крыши над котлами специализированной организацией, по результатам которого будет принято решение о возобновлении работ.

Отметим, что 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошло масштабное отключе-ние подачи тепла и горячей воды.

5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что причиной аварии стал человеческий фактор.

13 июня Экибастузская ТЭЦ проиграла суд акимату и теперь должна вернуть государству 22 млн тенге. Это деньги из чрезвычайного резерва города, которые в период ЧП потратили на горючее, проживание и питание рабочих, спасавших Экибастуз от холода.

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Елена Беляева
Павлодарская область Экибастуз
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