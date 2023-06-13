Экибастузская ТЭЦ возвратит государству 22 миллиона тенге
Фото: Instagram/ete_ekb
Экибастузская ТЭЦ возвратит государству 22 миллиона тенге. Такое решение вынес суд. Это деньги из чрезвычайного резерва города, которые в период ЧП потратили на горючее, проживание и питание рабочих, спасавших Экибастуз от холода, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, отмечает Первый канал "Евразия", суд постановил взыскать с ответчика более 600 тыс. тенге госпошлины.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее аким Экибастуза Аян Бейсекин подал в суд на ТОО "Экибастузтеплоэнерго", чтобы владельцы ТЭЦ вернули в бюджет 22 млн тенге.
Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената 17 февраля заявил, что в случившемся виноват большой круг людей.
5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что причиной аварии стал человеческий фактор.
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