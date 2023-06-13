Экибастузская ТЭЦ возвратит государству 22 миллиона тенге

Фото: Instagram/ete_ekb

Экибастузская ТЭЦ возвратит государству 22 миллиона тенге. Такое решение вынес суд. Это деньги из чрезвычайного резерва города, которые в период ЧП потратили на горючее, проживание и питание рабочих, спасавших Экибастуз от холода, сообщает Zakon.kz.

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