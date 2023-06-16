Ирландского бойца смешанного стиля Конора МакГрегора обвинили в изнасиловании во время матча NBA 13 июня, сообщает Zakon.kz.

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По версии адвоката потерпевшей женщины, случай произошел в мужском туалете сразу после окончания матча NBA между командами Miami Heat и Denver Nuggets, игра прошла 13 июня.

Как пишет TMZ, в требовании от адвоката, которое она направила самому МакГрегору, NBA и команде Miami Heat, действия сексуального характера после того, как служба безопасности загнали пострадавшую в мужской туалет, предварительно разлучив ее с подругой. В одной из кабинок уже находился МакГрегор.

"МакГрегор вышел из кабинки для инвалидов, "засунул язык в рот жертвы и агрессивно поцеловал ее". Затем МакГрегор якобы заставил ее заняться с ним оральным сексом", – пишет издание.

Сообщается, что пострадавшая не хочет обращаться в суд и намерена решить все непосредственно с командой МакГрегора, NBA и Miami Heat. МакГрегор отрицает обвинения.

NBA и Miami Heat подтвердили, что получили обвинительные письма и проводят расследование по этому делу.

Ранее стало известно, что 13 июня во время матча между Miami Heat и Denver Nuggets Конор МакГрегор отправил в нокаут талисмана баскетбольной команды. Мужчину доставили в больницу.