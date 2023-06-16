Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

МакГрегора обвинили в изнасиловании

МакГрегора обвинили в изнасиловании Фото: Национальная Служба Новостей
Ирландского бойца смешанного стиля Конора МакГрегора обвинили в изнасиловании во время матча NBA 13 июня, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По версии адвоката потерпевшей женщины, случай произошел в мужском туалете сразу после окончания матча NBA между командами Miami Heat и Denver Nuggets, игра прошла 13 июня.

Как пишет TMZ, в требовании от адвоката, которое она направила самому МакГрегору, NBA и команде Miami Heat, действия сексуального характера после того, как служба безопасности загнали пострадавшую в мужской туалет, предварительно разлучив ее с подругой. В одной из кабинок уже находился МакГрегор.

"МакГрегор вышел из кабинки для инвалидов, "засунул язык в рот жертвы и агрессивно поцеловал ее". Затем МакГрегор якобы заставил ее заняться с ним оральным сексом", – пишет издание.

Сообщается, что пострадавшая не хочет обращаться в суд и намерена решить все непосредственно с командой МакГрегора, NBA и Miami Heat. МакГрегор отрицает обвинения.

NBA и Miami Heat подтвердили, что получили обвинительные письма и проводят расследование по этому делу.

Ранее стало известно, что 13 июня во время матча между Miami Heat и Denver Nuggets Конор МакГрегор отправил в нокаут талисмана баскетбольной команды. Мужчину доставили в больницу.

Читайте также

Александр Недовесов успешно вышел в полуфинал турнира АТР 250

Месси забил самый быстрый гол в своей карьере

Испания – Италия: полуфинал Лиги наций без суперзвезд

Мария Мельникова
NBA Макгрегор Конор
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления