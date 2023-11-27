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Конора Макгрегора обвинили в пропаганде насилия

Конора Макгрегора обвинили в пропаганде насилия Фото: Instagram/thenotoriousmma
Скандально известного ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора обвинили в пропаганде насилия и массовых беспорядков из-за его высказываний о беспорядках в Дублине, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, Гарда (ирландская полиция) изучает публикации известного бойца UFC Конора Макгрегора в соцсетях после антииммигрантских беспорядков в Дублине.

Беспорядки в Дублине, которые начались после нападения мужчины с ножом на нескольких детей и взрослых возле школы, стали самыми массовыми за несколько десятилетий. В соцсетях распространилась информация о том, что нападавший был мигрантом из Алжира (полиция ее официально не подтвердила). К протестам присоединились крайне правые и хулиганы, разгромившие несколько магазинов и вступившие в стычку с полицией.

Внимание Гарды привлек и Конор Макгрегор, известный своими провокационными заявлениями. Боец MMA на фоне беспорядков в Дублине опубликовал в соцсети X (Twitter) целую серию постов, в которой раскритиковал миграционную политику страны. В частности, он разместил список преступлений, якобы совершенных приезжими против коренного населения Ирландии.


"В Ирландии будут перемены, запомните мои слова. Перемены необходимы". Конор Макгрегор

Однако позже спортсмен добавил, что "насилие совершенно не продвинуло нас на пути решения проблем, с которыми мы сталкиваемся".

Гарда сейчас изучает посты Макгрегора на предмет пропаганды насилия и "распространения языка ненависти". Некоторые ирландские политики также осудили звезду MMA, обвинив его в разжигании розни. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар отказался комментировать высказывания бойца, но отметил, что в стране назрела необходимость принять новые законы о "языке вражды".

Конор Макгрегор уже не впервые попадает в крупные скандалы. Ранее его обвинили в изнасиловании.

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