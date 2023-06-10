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Нуржана Альтаева поместили под стражу на два месяца

Нуржан Альтаев Фото: Facebook/Нуржан Альтаев
Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал содержание под стражей Нуржана Альтаева сроком на два месяца, сообщает Zakon.kz.
"9 июня 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Альтаева Н.".Специализированный межрайонный следственный суд г. Астаны

Экс-депутата Нуржана Альтаева задержали 7 июня. Антикор расследует связь Альтаева с коррупционной схемой. Как уточняет Антикор, Альтаев подозревается в том, что в период с 2018 по 2019 год, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК, на систематической основе получал от председателя правления НПП "Атамекен" Мырзахметова А.И. 5 тыс. долларов США ежемесячно в качестве взяток.

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