#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.99
546.63
5.21
Общество

Казахстанец в соцсетях продавал свой орган – приговор

Казахстанец продавал почку через соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 13:32 Фото: pexels
В Актобе вынесли приговор мужчине, собиравшемуся продать свою почку, сообщает Zakon.kz.

Его обвинили в покушении на совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица.

"Судом установлено, что подсудимый в июне 2024 года, будучи безработным и не имея постоянного источника дохода, разместил объявление в Telegram-канале о продаже своей почки, стоимость которой оценил в 9 млн тенге. В сентябре 2024 года на объявление откликнулась свидетель, которая сотрудничала с правоохранительными органами. Они пришли к соглашению о купле-продаже почки. После прохождения необходимых медицинских обследований подсудимый был задержан при получении от свидетеля 5 млн тенге", – рассказали 21 января в пресс-службе суда №2 города Актобе.

В суде подсудимый свою вину признал в полном объеме. Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, суд признал раскаяние и наличие у него малолетних детей.

"Приговором суда подсудимый У. признан виновным по ст. 24 ч. 3 – ст. 116 ч. 1 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с применением правил ст. 63 УК постановлено считать назначенное наказание условным, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания", – рассказали в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

О задержании мужчины прокуратура Актюбинской области рассказывала в сентябре 2024 года.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Экопосты могут появиться в Астане
Общество
14:10, Сегодня
Экопосты могут появиться в Астане
В Казахстане планируют контролировать качество Wi-Fi в офисах
Общество
13:59, Сегодня
В Казахстане планируют контролировать качество Wi-Fi в офисах
Штраф за прогрев авто более 5 минут: глава Минэкологии высказал свою позицию
Общество
13:56, Сегодня
Штраф за прогрев авто более 5 минут: глава Минэкологии высказал свою позицию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: