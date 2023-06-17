Застройщик перекрыл построенную им дорогу в Уральске

Директор ТОО, построившей в Уральске дорогу, аллею и парковку, перекрыл проезд на новом участке из-за отказа в акимате принимать работу, сообщает Zakon.kz.

Строительная компания ТОО "Жайыкпром сервис" проложила дорожное полотно, построила аллею и парковку для авто в одном из районов Уральска. Работы на объекте закончены еще два месяца назад, говорит подрядчик. Но в отделе ЖКХ не принимают работы, передает Мой город.

"Строительство завершили месяц назад, но его никто не принимает. Да, у нас были исправления, но мы в тот же день всё переделывали. Документы уже давно в отделе ЖКХ. Почему они не принимают объект, непонятно". Медет Казиев, директор ТОО

Он отмечает, что пока объект не будет принят акиматом в эксплуатацию, компания не получит оплату за работу. Из-за проволочек руководитель не может расплатиться с работниками.

Чтобы привлечь внимание к своей проблеме и добиться от акимата всех необходимых подтверждений, а также денег, подрядчики перекрыли дорогу.

"Пока его не примут, деньги мы не получим. Выдать зарплату рабочим мы так же не можем, получилось оплатить только половину. Мы перекрыли проезжую часть, которую сами строили. Как проект примут, дорогу откроем" Медет Казиев, директор ТОО

В акимате Уральска сообщили, что на место выедет мониторинговая группа. После власти предоставят официальные комментарии.

8 июня жители одного из столичных жилых комплексов перекрыли проезжую часть из-за проблем с ОСИ. Они требуют сместить руководство кондоминиума. В прокуратуре Астаны 9 июня рассказали, что в полицию доставили девять правонарушителей, которых оштрафовали на 27 600 тенге.