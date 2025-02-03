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Общество

В Уральске жители садового общества перекрыли дорогу, требуя электричество

В Уральске жители садового общества перекрыли дорогу, требуя электричество, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 22:19 Фото: mgorod.kz
Более сотни жителей садового общества Зачаганский 3 февраля перекрыли дорогу, ведущую от города к селу Подстепное Теректинского района, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", участники акции заблокировали движение как легковых автомобилей, так и грузового транспорта, требуя восстановления электроснабжения, отключенного с полудня.

На место прибыли аким Зачаганска Аккалий Аубекеров и прокурор Уральска. После переговоров протестующих удалось вывести с проезжей части, аким пообещал урегулировать ситуацию.

Позже выяснилось, что отключение связано с задолженностью за электроэнергию. По словам жителей, ответственность за долг несет бывший председатель садового общества, который, как они утверждают, оставил неоплаченные счета.

К 19:00 подача электроэнергии была восстановлена, однако часть протестующих продолжила оставаться на месте, требуя дальнейшего разъяснения ситуации.

Отмечается, что в садовом обществе Зачаганский проживает около 12 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Казахстане вырастут с 1 февраля 2025 года. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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