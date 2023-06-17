Токаев прилетел в Туркестан на Национальный курултай
В рамках поездки глава государства проведет второе заседание Национального курултая, которое запланировано на 11:00.
В мероприятии наряду с членами курултая примут участие Председатель Сената Маулен Ашимбаев, Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, Государственный советник Ерлан Карин, руководящий состав Администрации Президента, советник Президента и другие должностные лица.
Создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, Касым-Жомарт Токаев предложил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. Указ о его создании главой государства был подписан 15 июня.
Первое заседание Национального курултая под председательством президента прошло 16 июня в Улытауской области.