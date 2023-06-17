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Токаев высказался о важности личности Ходжи Ахмеда Яссауи

Мавзолей Фото: Дамир Жунисов
Президент Касым-Жомарт Токаев на курултае в Туркестане рассказал о важности личности Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что это был выдающийся мыслитель.

"Говоря о Туркестане и мавзолее, невозможно не сказать о самом Ходже Ахмеде Яссауи. Это выдающийся мыслитель, один из столпов нашей духовности, который внес огромный вклад в утверждение ислама во всем тюркском мире. Это показывает непрерывность духовных традиций в Великой степи".

Президент также отметил, что Ходжа Ахмеду Яссауи в этом году исполняется 930 лет.

"В этом году исполняется 930 лет с его рождения. В этой связи нужно придать новый импульс работе по изучению и популяризации трудов мыслителя. Следует также проработать вопрос создания центра или института, который будет целенаправленно заниматься яссауиведением".

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