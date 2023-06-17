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Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном

Писание Фото: pixabay
В завершение своей речи на курултае в Туркестане глава государства поделился новостью, которая, по его мнению, поднимет дух народа, сообщает Zakon.kz.
"В завершение хочу поделиться с вами еще одной новостью, которая поднимет дух нашего народа. Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Это знаковое событие в духовной жизни нашей страны. Марал ишан был широко известен в народе. Он был верным соратником Кенесары хана, занимающего особое место в нашей истории".

Он рассказал, что в течение двух столетий этот Коран передавался из рук в руки и в конечном счете был вывезен за границу. Благодаря помощи неравнодушных людей, меценатов мы вернули его в Казахстан. В Коране имеются оттиски печатей Марала ишана и Кенесары хана. Реликвия прошла тщательную и всестороннюю экспертизу отечественных и зарубежных ученых. Полученные результаты подтверждают принадлежность Корана Маралу ишану и факт его передачи Кенесары хану.

По словам главы государства, любая цивилизованная страна с особым трепетом относится к своему историческому наследию, которое всячески оберегается и выставляется в музеях, других специальных учреждениях.

"Мы также должны почитать и бережно хранить наследие предков. В ближайшее время этот Коран будет передан Духовному управлению мусульман Казахстана. Эта реликвия – наше общенациональное достояние. Необходимо, чтобы столь ценный духовный артефакт был в священном для нашего народа месте. Поэтому считаю, что Коран должен находиться в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи. В свое время наш народ в возвращении Тайказана увидел доброе предзнаменование. И спустя непродолжительный период Казахстан стал независимым государством". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что возвращение в страну Корана, который был у Кенесары хана, будет добрым знаком, и пожелал, чтобы это событие стало началом новой эпохи в истории Казахстана.

Ирина Мишура
Токаев Касым-Жомарт
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