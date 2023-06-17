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Токаев намекнул, в каком городе пройдет следующий курултай

курултай Фото: Zakon.kz
В Туркестане прошло второе заседание Национального курултая. На нем Токаев высказался о многих проблемах общества и о важных политических изменениях. В завершении своей речи президент намекнул, в каком городе может пройти следующий курултай, сообщает Zakon.kz.

Президент намекнул, что следующим регионом, который примет эстафету проведения Национального курултая, может стать Атырауская область.

"В прошлом году мы с вами встречались в Улытау, в этом году – в священном Туркестане. Атырауская область еще один регион нашей страны, занимающий особое место в национальной истории. Там, в знаменитом Сарайшыке, в свое время располагались ставки многих наших ханов. Поэтому предлагаю провести следующее заседание Национального курултая в этом регионе. Пусть в нашей стране всегда будет единство, согласие и процветание!" - сказал президент.

Там же Токаев высказался о работе государственного аппарата и чиновников и порассуждал об идеологии современного Казахстана.

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