Токаев намекнул, в каком городе пройдет следующий курултай

Фото: Zakon.kz

В Туркестане прошло второе заседание Национального курултая. На нем Токаев высказался о многих проблемах общества и о важных политических изменениях. В завершении своей речи президент намекнул, в каком городе может пройти следующий курултай, сообщает Zakon.kz.

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