Свыше 200 жалоб поступило на работу рынка "Алтын Орда"

Более двухсот жалоб на работу рынка "Алтын Орда" поступило в call-центры и Telegram-чаты Министерства торговли, сообщает Zakon.kz.

По словам министерства, в большинстве случаев жалуются на администрацию.

"Основной объем жалоб связан с действиями администрации рынка и контролем за сбором средств за арендные места с арендаторов и торговцев, санитарным состоянием рынка, нехваткой контрольных весов и кассовых аппаратов, отсутствием в павильонах вентиляции и кондиционеров, незаконной торговлей на пешеходном мосту и др.". Министерство торговли и интеграции РК

Все поступившие обращения изучаются Комитетом торговли МТИ и по каждому проводится соответствующая работа совместно с мобильной группой.

По словам и.о. председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдара Абилдабекова, за короткое время с момента создания мобильная группа провела обход рынка, во время которого были выслушаны арендаторы, торговцы, покупатели, удалось ознакомиться с ценами и ценообразованием на продукты питания, овощи и фрукты.

"Уже сегодня на территории рынка установлены 15 дополнительных контрольных весов. В павильонах рынка в течение месяца будет установлено 9 кондиционеров. Администрации рынка "Алтын Орда" предстоит устранить и другие выявленные недостатки. В первую очередь необходима установка "умных" шлагбаумов, которые позволят убрать непонятные поборы на въездах на территорию рынка". Айдар Абилдабеков

Во-вторых, по словам Абилдабекова, нужно устранить нелегальные поборы на самом рынке, поскольку все денежные средства будут приниматься посредством расчетно-кассовых аппаратов.

Также в адрес администрации рынка внесли представление о необходимости решить вопрос отделения зоны водителей от пешеходов, в том числе продумать пешеходные переходы. Также министерство дало рекомендации по улучшению санитарного состояния рынка. Санитарные работы будут проводиться зонально, чтобы торговля не останавливалась в течение месяца.

В феврале 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда". Тогда он отметил, что "это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов".

1 июня Генпрокуратура выявила более 300 нарушений норм законодательства Казахстана в деятельности рынка "Алтын Орда".

10 июня стало известно, что рынок "Алтын Орда" круглосуточно проверяет правительственная группа.

