4 человека погибли в ДТП в Атырауской области

Фото: скриншот видео

17 июня на трассе в Атырауской области столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry. В результате ДТП трое погибли на месте, один человек скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 17 июня на 10 км трассы республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу. Столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry. "В результате удара автомобиль Lada Priora загорелся. Его водитель 1992 г.р. и пассажир 2001 г.р., а также пассажир автомобиля Toyota Camry 1972 г.р., погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Toyota Camry 1971 г.р. скончался в больнице в результате полученных телесных повреждений". ДП Атырауской области Также 2 пассажира Toyota Camry с различными телесными повреждениями были доставлены в Макатскую районную больницу.



В Мангистау в ДТП погибли 10 человек. Среди них пятеро детей.

Читайте также Заповедник и лесничество загорелись в ВКО В Шымкенте восьмерых человек покусали пауки

Следите за новостями zakon.kz в: