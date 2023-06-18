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4 человека погибли в ДТП в Атырауской области

ДТП Фото: скриншот видео
17 июня на трассе в Атырауской области столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry. В результате ДТП трое погибли на месте, один человек скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 17 июня на 10 км трассы республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу. Столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry.

"В результате удара автомобиль Lada Priora загорелся. Его водитель 1992 г.р. и пассажир 2001 г.р., а также пассажир автомобиля Toyota Camry 1972 г.р., погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Toyota Camry 1971 г.р. скончался в больнице в результате полученных телесных повреждений".ДП Атырауской области

Также 2 пассажира Toyota Camry с различными телесными повреждениями были доставлены в Макатскую районную больницу. 



В Мангистау в ДТП погибли 10 человек. Среди них пятеро детей.

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