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Боевики ИГИЛ напали на школу в Уганде: число жертв выросло до 41 человека

школа Фото: freepik
Вооруженные повстанцы напали на школу на западе Уганды, убив по меньшей мере 41 человека, в основном учащихся, и похитив еще шестерых, сообщает Zakon.kz.

Некоторые были зарублены мачете, а другие погибли, когда их общежития были подожжены, сообщил CNN военный представитель Феликс Кулайджие. 18 июня число жертв выросло до 41 человека.

По данным военных Уганды, около 20 членов повстанческой группировки Альянса демократических сил (АДС), связанной с ИГИЛ (запрещенная организация в Казахстане), напали поздно вечером в пятницу на среднюю школу Лубирира.

Школа расположена на границе Уганды с Конго в городе Касесе и обучает детей в возрасте от 13 до 18 лет. По словам местных властей, среди погибших 39 учеников и двое из местного населения.

К утру субботы власти все еще пытались потушить пожар. Военные подозревают, что могут быть найдены другие трупы, но говорят, что в школе не осталось ни одного живого человека.

По словам местной администрации, во время нападения в школе находились 62 человека.

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