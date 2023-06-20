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Аким Караганды посетил больницы, где лежат пострадавшие от урагана дети

Аким Караганды посетил больницы, где лежат пострадавшие от урагана дети Фото: Zakon.kz
Аким Караганды Мейрам Кожухов вечером 19 июня посетил две больницы, куда госпитализировали двух мальчиков, получивших травмы на детской площадке во время урагана, сообщает Zakon.kz.

Узнать о состоянии пострадавших детей глава Караганды выехал лично. Вечером в день происшествия он поговорил с врачами двух больниц, куда доставили мальчиков после того, как на детской площадке сорвало покрытие и дети получили травмы, пишет E-Karaganda.

Мальчик, которого госпитализировали в многопрофильную больницу Макажанова находится в стабильно-тяжелом состоянии. Он в реанимации, рассказали акиму врачи. Второй ребенок находится в областной детской клинической больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее в управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали, что пострадали два мальчика, им восемь и девять лет. Оба они получили травмы головы: у одного сотрясение, у другого диагностировали перелом лобных костей, перелом костей черепа, а также перелом костей предплечья.

19 июня в микрорайоне Голубые пруды Караганды произошло серьезное происшествие: трое детей бегали на детской площадке в тот момент, когда начался ураганный ветер, который поднял в воздух покрытие вместе с детьми. Аким города после случившегося пояснил, что площадка в эксплуатацию еще не сдана.

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