Аким Караганды посетил больницы, где лежат пострадавшие от урагана дети

Аким Караганды Мейрам Кожухов вечером 19 июня посетил две больницы, куда госпитализировали двух мальчиков, получивших травмы на детской площадке во время урагана, сообщает Zakon.kz.

Узнать о состоянии пострадавших детей глава Караганды выехал лично. Вечером в день происшествия он поговорил с врачами двух больниц, куда доставили мальчиков после того, как на детской площадке сорвало покрытие и дети получили травмы, пишет E-Karaganda.

Мальчик, которого госпитализировали в многопрофильную больницу Макажанова находится в стабильно-тяжелом состоянии. Он в реанимации, рассказали акиму врачи. Второй ребенок находится в областной детской клинической больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее в управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали, что пострадали два мальчика, им восемь и девять лет. Оба они получили травмы головы: у одного сотрясение, у другого диагностировали перелом лобных костей, перелом костей черепа, а также перелом костей предплечья.

19 июня в микрорайоне Голубые пруды Караганды произошло серьезное происшествие: трое детей бегали на детской площадке в тот момент, когда начался ураганный ветер, который поднял в воздух покрытие вместе с детьми. Аким города после случившегося пояснил, что площадка в эксплуатацию еще не сдана.