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Баннер с благодарностью пожарным появился в Семее

Баннер с благодарностью пожарным появился в Семее Фото: скриншот с видео
Огромный баннер со словами благодарности пожарным появился на одной из многоэтажек в центре Семея, сообщает Zakon.kz.

Огромный баннер, посвященный пожарным-спасателя, разместили на многоэтажном здании в центральной части Семея. На конструкции изображен пожарный во время тушения пламени в лесах природного резервата "Семей орманы".

"Батырларымызға мың алғыс! Спасибо нашим героям!" – написано на баннере


Баннер с благодарностью пожарным появился в Семее

Фото: скриншот с видео


Ролик о конструкции и слова поддержки от горожан разместили на своей страничке активисты "Жана адамдар".

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело более 60 тысяч га леса. При тушении пламени погибли 14 человек. Стихия нанесла региону огромный ущерб.

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Мария Мельникова
Абайская область Пожар в Абайской области Семей
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