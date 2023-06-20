Баннер с благодарностью пожарным появился в Семее

Огромный баннер со словами благодарности пожарным появился на одной из многоэтажек в центре Семея, сообщает Zakon.kz.

Огромный баннер, посвященный пожарным-спасателя, разместили на многоэтажном здании в центральной части Семея. На конструкции изображен пожарный во время тушения пламени в лесах природного резервата "Семей орманы".

"Батырларымызға мың алғыс! Спасибо нашим героям!" – написано на баннере





Фото: скриншот с видео





Ролик о конструкции и слова поддержки от горожан разместили на своей страничке активисты "Жана адамдар".

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело более 60 тысяч га леса. При тушении пламени погибли 14 человек. Стихия нанесла региону огромный ущерб.