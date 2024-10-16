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Законодательство РК

Мурал в честь полицейских появился в Семее

Мурал в честь полицейских появился в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 19:22 Фото: polisia.kz
На стене одного из домов города Семея создали мурал, который, по словам стражей порядка, символизирует прочную связь между обществом и полицией, сообщает Zakon.kz.

Художник нарисовал сотрудника кавалерии, отдающего честь детям. Эта работа является отсылкой к популярному в казнете ролику, который тронул сердца многих.

"Это изображение служит важным напоминанием о том, что полицейские, защищая граждан днем и ночью, выполняют свою ключевую миссию – обеспечивают безопасность и спокойствие нашего общества". Пресс-служба МВД РК


Ранее сообщалось, что в Астане открыли новую аллею.

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