Мурал в честь полицейских появился в Семее

Фото: polisia.kz

На стене одного из домов города Семея создали мурал, который, по словам стражей порядка, символизирует прочную связь между обществом и полицией, сообщает Zakon.kz.

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