Госуслуги по линии недвижимости будут недоступны для казахстанцев 20 июня

Казахстанцы не смогут воспользоваться услугами по линии недвижимости и земельного кадастра 20 июня до обеда, сообщает Zakon.kz.

В Госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что 20 июня до обеда временно остаются недоступны все виды государственных услуг по линии недвижимого имущества и земельного кадастра.

"Это связано с переходом государственных баз данных по земле и недвижимости на информационную систему Единый государственный кадастр недвижимости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент приостановили прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

"В связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов". Госкорпорация "Правительство для граждан"

Ранее сообщалось, что 19 июня все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны.