Вторые сутки тушат пожар в Астане

Пожарные подразделения ДЧС Астаны уже вторые сутки ведут борьбу с огнем разгоревшегося сухостоя и камыша между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы. Об этом 20 июня корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДЧС Астаны.

По данным столичного ДЧС, на данный момент пожарные производят тушение отдельных очагов тления сухостоя. Площадь – 80 га.

"С утра АО "Казавиаспас" осуществлено 17 сбросов воды – это 51 тонна воды. С начала тушения пожара вертолетами Министерства обороны и АО "Казавиаспас" осуществлено 59 сбросов воды – это ориентировочно 198 тонн воды". Пресс-служба ДЧС Астаны

В тушении пожара задействованы 185 человек личного состава и 37 единиц техники ДЧС Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, шесть поливомоечных машин акимата города.

Акиматом города, а также по инициативе команды волонтеров Клуба добряков Астаны столичных пожарных обеспечили горячей едой и питьем.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны убедительно просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать детские игры с огнем, не бросать окурки! Опасность возникновения возгорания в пожароопасный период возрастает, особенно при неосторожном обращении с огнем".

Астанчанам напомнили, что в случае обнаружения огня необходимо незамедлительно сообщить по номеру "101".

19 июня в 9:12 в Астане между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы загорелся сухостой. Позднее для борьбы с огнем были привлечены два вертолета Ми-17 Минобороны, создан штаб пожаротушения. Позднее стало известно, что по предварительной оценке площадь горения составила 80 га. По распоряжению главы МЧС Сырыма Шарипханова к месту прибыли дополнительные группировки сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей. В 21:09 пожар удалось локализовать.