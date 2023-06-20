Захват заложников в Астане: подозреваемого арестовали на два месяца

Подозреваемого по делу о захвате заложников в столичном банке поместили под стражу. Об этом 20 июня 2023 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе суда Астаны.

18 июня 2023 года вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. Он требовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований три часа и угрожал убить заложников. В отделении находились только сотрудники банка.

В результате проведенной спецоперации все заложники освобождены, преступник обезврежен и водворен в ИВС.

По факту захвата заложников Генеральная прокуратура начала досудебное расследование.

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19 июня 2023 года министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства объяснил утечку в социальные сети информации о ходе спецоперации.

20 июня 2023 года стало известно, что Алихана Мурадова арестовали на два месяца.

"Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова", – говорится в сообщении суда.

В социальных сетях также была опубликована информация, что захватчиком оказался уроженец Жамбылской области Алихан Мурадов 1993 года рождения: он состоит на учете наркозависимых лиц.