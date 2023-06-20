Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Захват заложников в Астане: подозреваемого арестовали на два месяца

Захват заложников в Астане: подозреваемого арестовали на два месяца Фото: Zakon.kz
Подозреваемого по делу о захвате заложников в столичном банке поместили под стражу. Об этом 20 июня 2023 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе суда Астаны.

18 июня 2023 года вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. Он требовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований три часа и угрожал убить заложников. В отделении находились только сотрудники банка.

В результате проведенной спецоперации все заложники освобождены, преступник обезврежен и водворен в ИВС.

По факту захвата заложников Генеральная прокуратура начала досудебное расследование.

Материал по теме

Глава МВД о штурме отделения банка в Астане: Я предлагал взять меня в заложники вместо девушки

19 июня 2023 года министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства объяснил утечку в социальные сети информации о ходе спецоперации.

20 июня 2023 года стало известно, что Алихана Мурадова арестовали на два месяца.

"Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова", – говорится в сообщении суда.

В социальных сетях также была опубликована информация, что захватчиком оказался уроженец Жамбылской области Алихан Мурадов 1993 года рождения: он состоит на учете наркозависимых лиц.

Читайте также

Вторые сутки тушат пожар в Астане

КНБ предотвратил криминальную разборку между двумя преступными группами

Главное к утру: сенсационная победа казахстанских футболистов, пожар близ Астаны, продажа детей

Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления