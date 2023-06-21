В Карагандинской области безработных будут привлекать к патрулированию водоемов

Аким региона призвал привлекать безработных к патрулированию водоемов для профилактики несчастных случаев на воде, сообщает Zakon.kz.

Такое предложение выдвинул аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев выдвинул 20 июня, во время заседания акимата региона, пишет Е-Karaganda.

"В летний период нельзя ослаблять профилактическую работу на водоёмах. Люди хотят отдыхать – это понятно. Но нужно доносить до них, где можно, а где опасно купаться. Одни знаки о запрете купания нам не помогут. Нужно проработать с центрами занятости и набрать людей из числа безработных, которые вместе со спасателями ДЧС и полицией будут вести профилактическую работу". Ермаганбет Булекпаев

По данным департамента по ЧС региона, с начала купального сезона в области погибли четыре человека, в их числе один несовершеннолетний. Все они купались в запрещенных для этого местах.

В регионе 240 мест, где купание официально запрещено, там установлены знаки, но это не пугает жителей и они продолжают нарушать запреты.

"Нарушителей нужно штрафовать, чтобы другим было уроком. Люди не всегда понимают, что мы прежде всего беспокоимся о их безопасности. Также нужно проводить на пляжах мастер-классы по оказанию первой помощи утопленникам. Необходимо привлечь к этой работе медиков, волонтёров общественного объединения "Красный Полумесяц"". Ермаганбет Булекпаев

Аким региона поручил ускорить работу по благоустройству коммунальных пляжей. На это Булекпаев выделил 10 дней.

3 июня стало известно, что в Карагандинской области 15-летняя девочка утонула во время отдыха с одноклассниками. Дети отдыхали на не оборудованном пляже реки Нура. 6 июня 19-летний житель Карагандинской области утонул в Федоровском водохранилище. Купание в этом месте запрещено.