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Законодательство РК

На водоемах Карагандинской области к административной ответственности привлекли пять человек

Водоемы, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 08:40 Фото: пресс-служба МЧС РК
С 21 по 23 марта на водоемах Карагандинской области проводилась разъяснительная работа по соблюдению правил рыболовства и безопасности на водоемах области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, за указанный период на водоемах области проведено 58 патрулирований. Охвачено 598 человек, пятеро из которых были привлечены по статье 412 КоАП "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах" на общую сумму 64 610 тенге.

Рыбалка, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 08:40

Фото: пресс-служба МЧС РК

24 марта в Карагандинской области двое взрослых и ребенок пострадали в результате опрокидывания легковой автомашины.

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