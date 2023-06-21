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Миллиард выделят на реконструкцию разрушенной набережной в Уральске

Миллиард выделят на реконструкцию разрушенной набережной в Уральске Фото: Zakon.kz
Набережная реки Урал в административном центре Западно-Казахстанской области в очередной раз разрушена. В акимате отказались снова ремонтировать объект и решили реконструировать его за миллиард тенге, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году акимат Уральска выделил на очередной ремонт набережной 280 миллионов тенге. Но после обсуждения проекта со специалистами, власти отказались от этой идеи, рассказал заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев, пишет Мой город.

"Если мы сделаем текущий ремонт, опять приклеим кафель и керамогранит, то через несколько лет ситуация повторится. В новом проекте мы хотим предусмотреть спортивные зоны, детские площадки и увеличить зону набережной. Хотим обновить тропинку в сторону старого собора, обновим освещение". Жандос Дуйсенгалиев

К разработке проекта, который займет около года, власти привлекают жителей Уральска, урбанистов, проектировщиков. Ориентировочная стоимость работ определена в миллиард тенге.

"Как проект будет разработан, нужно будет подсчитать сумму. Она будет немаленькая, так как это реконструкция, а не ремонт. Ведь площадь объекта увеличится". Жандос Дуйсенгалиев

Пока же власти не планируют приводить набережную в надлежащий вид. Даже отвалившуюся плитку на объекте не будут крепить заново, ее решено складывать у отдела ЖКХ.

17 июня в Уральске застройщик перекрыл проложенную им дорогу. Таким образом подрядчик привлек внимание к отказу акимата принимать готовые к сдаче объекты строительства.

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