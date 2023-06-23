Марк Цукерберг и Илон Маск выяснят отношения на ринге
Об этом в пишет портал The Verge.
"Я готов сразиться с ним в клетке, если он согласится", - написал миллиардер на своей страничке в Twitter.
Цукерберг ответил Маску в сторис в Instagram, сделав скриншот сообщения Маска и подписав: "Присылай местоположение".
На что изобретатель ответил ему: "Вегасский Октагон", добавив, что у него есть в арсенале тайное движение, "когда я просто лежу на противнике и ничего не делаю".
Конфликт между Цукербергом и Маском начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92.
"Разработчики и общественные деятели заинтересованы в том, чтобы пользоваться приложением, которым разумно управляют. Они хотят приложение, которому, по их мнению, можно доверять при распространении информации", - говорит директор по продуктам корпорации Meta Крис Кокс.
После объявления о работе над Project 92 владелец Twitter начал всячески оскорблять Цукерберга. А в одном из своих постовых Twitter Маск написал о желании подраться с директором Meta на ринге. Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, в свою очередь, заявил о готовности сразиться с Маском.
Оба бизнесмена заявили, что находятся в хорошей физической форме и готовы к поединку.
39-летний Цукерберг недавно выиграл турнир по джиу-джитсу. В сентябре прошлого года стало известно, что Цукерберг начал учиться смешанным единоборствам (ММА), и тренер назвал его "тихим убийцей" на ринге.
В конце февраля Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире.
В мае Марк Цукерберг добавил к своему состоянию 44 млрд долларов.