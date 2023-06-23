Марк Цукерберг и Илон Маск выяснят отношения на ринге

Руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг принял приглашение владельца Twitter Илона Маска выяснить отношения в бою без правил, сообщает Zakon.kz.

Об этом в пишет портал The Verge.

"Я готов сразиться с ним в клетке, если он согласится", - написал миллиардер на своей страничке в Twitter.

Цукерберг ответил Маску в сторис в Instagram, сделав скриншот сообщения Маска и подписав: "Присылай местоположение".

На что изобретатель ответил ему: "Вегасский Октагон", добавив, что у него есть в арсенале тайное движение, "когда я просто лежу на противнике и ничего не делаю".

Конфликт между Цукербергом и Маском начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92.

"Разработчики и общественные деятели заинтересованы в том, чтобы пользоваться приложением, которым разумно управляют. Они хотят приложение, которому, по их мнению, можно доверять при распространении информации", - говорит директор по продуктам корпорации Meta Крис Кокс.

После объявления о работе над Project 92 владелец Twitter начал всячески оскорблять Цукерберга. А в одном из своих постовых Twitter Маск написал о желании подраться с директором Meta на ринге. Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, в свою очередь, заявил о готовности сразиться с Маском.

Оба бизнесмена заявили, что находятся в хорошей физической форме и готовы к поединку.

39-летний Цукерберг недавно выиграл турнир по джиу-джитсу. В сентябре прошлого года стало известно, что Цукерберг начал учиться смешанным единоборствам (ММА), и тренер назвал его "тихим убийцей" на ринге.

В конце февраля Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире.

В мае Марк Цукерберг добавил к своему состоянию 44 млрд долларов.