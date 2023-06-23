Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Марк Цукерберг и Илон Маск выяснят отношения на ринге

Илон Маск выяснят отношения на ринге Фото: Facebook/Mark Zuckerberg
Руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг принял приглашение владельца Twitter Илона Маска выяснить отношения в бою без правил, сообщает Zakon.kz.

Об этом в пишет портал The Verge.

"Я готов сразиться с ним в клетке, если он согласится", - написал миллиардер на своей страничке в Twitter.

Цукерберг ответил Маску в сторис в Instagram, сделав скриншот сообщения Маска и подписав: "Присылай местоположение".

На что изобретатель ответил ему: "Вегасский Октагон", добавив, что у него есть в арсенале тайное движение, "когда я просто лежу на противнике и ничего не делаю".

Конфликт между Цукербергом и Маском начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92.

"Разработчики и общественные деятели заинтересованы в том, чтобы пользоваться приложением, которым разумно управляют. Они хотят приложение, которому, по их мнению, можно доверять при распространении информации", - говорит директор по продуктам корпорации Meta Крис Кокс.

После объявления о работе над Project 92 владелец Twitter начал всячески оскорблять Цукерберга. А в одном из своих постовых Twitter Маск написал о желании подраться с директором Meta на ринге. Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, в свою очередь, заявил о готовности сразиться с Маском.

Оба бизнесмена заявили, что находятся в хорошей физической форме и готовы к поединку.

39-летний Цукерберг недавно выиграл турнир по джиу-джитсу. В сентябре прошлого года стало известно, что Цукерберг начал учиться смешанным единоборствам (ММА), и тренер назвал его "тихим убийцей" на ринге.

В конце февраля Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире.

В мае Марк Цукерберг добавил к своему состоянию 44 млрд долларов.

Читайте также

В Атлантике нашли части пропавшего батискафа "Титан"

На экраны выходит долгожданный фильм для всей семьи "Мир детского периода"

Масштабный выпускной “Елорда мақтанышы” провели в Астане

Константин Вноровский
Маск Илон Цукерберг Марк
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
СпецЦОНы переводят на усиленный режим, чтобы успеть до завершения легализации
СпецЦОНы переводят на усиленный режим
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
трасса, БАКАД, дорога
БАКАД: инструкция по "применению"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления