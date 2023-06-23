Главному конкуренту Эрдогана на прошедших выборах грозит более 100 лет тюрьмы

Главный конкурент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, которые прошли в мае, Кемаль Кылычдароглу может быть приговорен к большому сроку тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Cumhuriyet, ссылаясь на адвоката Кылычдароглу, в отношении оппонента Эрдогана подано 28 исков. По большинству из них политику грозит до четырех лет тюрьмы, а суммарно по всем искам - 110 лет.

Указывается также, что в большинстве случаев в качестве истца выступает президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По итогам майских выборов Кылычдароглу не попал в парламент и лишился неприкосновенностью, поэтому представители правящей Партии справедливости и развития во главе с Эрдоганом решили после выборов преследовать своего противника.

При этом защитник Кылычдароглу считает, что до уголовного дела не дойдет, а в случае заведения таковых, команда политика намерена "бросить вызов".

Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу проиграл Эрдогану во втором туре президентских выборов, набрав 47,82 процента голосов. После чего назвал нынешние выборы самыми несправедливыми в истории страны и пообещал продолжать борьбу за власть.