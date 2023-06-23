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Что известно о состоянии мальчика, пострадавшего во время урагана в Карагандинской области

Что известно о состоянии мальчика, пострадавшего во время урагана в Карагандинской области Фото: скриншот с видео
Школьник, которого подбросило вместе с покрытием детской площадки во время урагана в Карагандинской области уже перенес несколько операций и сейчас находится в реанимации. Об этом сообщили врачи карагандинской многопрофильной больницы им. Х. Макажанова, передает Zakon.kz

По информации Almaty.tv точных прогнозов о сроках его восстановления медики дать пока не могут.

"Мультидисциплинарной командой из специалистов клиники Макажанова, челюстно-лицевым хирургом-реаниматологом, анестезиологом, детским ортопедом сегодня проведено оперативное вмешательство в объеме: восстановление костей лицевого скелета, металлоостеосинтез с восстановлением скулы орбитального комплекса, с фиксацией металлическими пластинами. А также, закрытая репозиция костей предплечья. Фиксация металлическими спицами" руководитель Центра карагандинской многопрофильной больницы им. Х. Макажанова Ерик Шонбаев

Ранее сообщалось, что 19 июня в микрорайоне Голубые пруды Караганды произошло серьезное происшествие: трое детей бегали на детской площадке в тот момент, когда начался ураганный ветер, который поднял в воздух покрытие вместе с детьми. Пострадали два мальчика, им восемь и девять лет. Оба они получили травмы головы: у одного – сотрясение, у другого диагностировали перелом лобных костей, перелом костей черепа, а также перелом костей предплечья. Аким города после случившегося пояснил, что площадка в эксплуатацию еще не сдана.

Елена Вебер
Казахстан Карагандинская область
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