В Костанае осудили обвиняемх по делу о хищениях при строительстве плотины

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело о хищениях при строительстве плотины в селе Шили Жангельдинского района, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались директор ТОО "Energy Constrution-2020" Д., эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" А. и руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Джангельдинского района".

Как выяснилось, в 2020 году республиканским бюджетом для капитального ремонта плотины "Шили" Джангельдинского района были выделены 173 млн тенге. Тендер, объявленный отделом ЖКХ, выиграло ТОО "Energy Construction-2020", с которым был заключен договор на выполнение капитального ремонта плотины в оговоренные сроки. Технический надзор на плотине осуществлял эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза".

В процессе работы директор ТОО и эксперт договорились завысить объемы работ, чтобы заработать денег.

"На плотине фактически были выполнены работы на сумму 91 623 091 тенге, но А. и Д. были составлены акты выполненных работ на всю выделенную договором сумму 173 043 023 тенге. По всем актам выполненных работ, в которых сведения о работах не соответствуют действительности, заказчик – ЖКХ перечислил подрядчику 173 043 023 тенге, которые в последующем были похищены А. и Д.", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Руководитель отдела ЖКХ, не проверив достоверность сведений, указанных в актах выполненных работ, подписал их, тем самым приняв объект в эксплуатацию.

Как уточняется, материальный ущерб составил 81 419 932 тенге.

Всех троих обвинили в хищении вверенного имущества в виде денежных средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Отмечается, что при назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание: эксперту – состояние здоровья, а именно инвалидность 3 группы по общему заболеванию, руководителю отдела ЖКХ – положительную характеристику, директору ТОО – полное признание вины.

"С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил А. и Д. наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности каждому. Также А. лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением технического надзора, сроком на 7 лет, а Д. лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных со строительством, сроком на 7 лет", – отмечается в сообщении.

Руководитель отдела ЖКХ освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

"Иск акимата Джангельдинского района удовлетворен и с А. и Д. взыскан солидарно в доход государства материальный ущерб в сумме 81 419 932 тенге, а также госпошлина в сумме по 1 221 299 тенге с каждого", – резюмируется в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы вынесли приговор известным вайнерам.