За продажу молока оштрафовали владельца супермаркета в Атырау

В Атырау администрацию одного из местных супермаркетов оштрафовали за продажу молока, которое запрещено для реализации в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На незаконную продажу запрещенного молока в магазине Атырау пожаловались члены общественного объединения "Қара Шаңырақ Қазақстан", рассказала руководитель Лугзана Байлауова, пишет АкЖайык.

По словам руководителя общественного объединения, пачки молока разной жирности российской марки "Добрая буренка" вместе с чеком о покупке они направили в комитет сан-эпид контроля при минздраве.

"Быстро выяснилось, что декларация соответствия на данную продукцию была отменена, а значит, запрещена к продаже. Супермаркету вручили постановление о наложении административного штрафа", – пишет издание.

Оказалось, что молоко российской марки оказалось вне закона из-за нарушений требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

На администрацию супермаркета наложили штраф в 150 МРП, более 500 тысяч тенге по статье 203 КоАП РК "Продажа товаров без документов".

Ранее стало известно, что в правительстве не собираются восстанавливать субсидирование на яйца. Алихан Смаилов заявил, что в бюджете нет на это средств.