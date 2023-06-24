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В Москве начались антитеррористические мероприятия

Москва Фото: freepik
24 июня в столице России начались антитеррористические мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, пишет в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", - пишет мэр столицы России.

Ограничительные меры введены в связи с попыткой вооруженного мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина. На него уже завели уголовное дело.

По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

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