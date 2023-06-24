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Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам

Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам Фото: kazembassy.ru
Посольство РК в РФ попросило казахстанцев воздержаться от посещения регионов России, приграничных с Украиной, в связи с имеющимися угрозами безопасности, сообщает Zakon.kz.

"Настоятельно просим всех граждан, находящихся в Российской Федерации, и особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в Посольстве Казахстана в России (онлайн по ссылке)", – говорится в сообщении на сайте посольства РК в РФ.

Как отмечается, "в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка".

Телефон горячей линии посольства РК в РФ: +7-925-897-71-14.

По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

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