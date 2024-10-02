Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
В обращении, опубликованном на сайте посольства 2 октября, отмечено:
"На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность".
Также казахстанцам советуют следить за последними новостями и оставаться на связи с посольством.
Кроме того, для казахстанцев открыты линии экстренной связи.
Контакты посольства Казахстана в Израиле:
- +972 (3) 503 78 85 (дежурный);
- +972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp);
- +972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp);
- +7 700 111 31 96 (WhatsApp).
Ранее с важным заявлением выступило Министерство транспорта. В нем казахстанским авиакомпаниям рекомендуют менять маршруты.
С обращением выступили и в МВД. Там заявили, что в Казахстане маршруты патрулирования полиции приближены к синагогам и дипломатическим объектам Израиля.
В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть ракет была сбита, но "были и попадания".
МИД Израиля назвал случившееся беспрецедентной атакой на мирное население. Армия пообещала, что эта атака "будет иметь последствия".
"У нас есть планы. Мы будем действовать тогда и там, где будет нужно", – уточнил Даниэль Хагари.
Через некоторое время власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана.