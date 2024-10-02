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Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам

Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 15:38 Фото: pxhere
Посольство Казахстана в Израиле на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке опубликовало ряд рекомендаций. Также для казахстанце в Израиле открыты линии экстренной связи, сообщает Zakon.kz.

В обращении, опубликованном на сайте посольства 2 октября, отмечено:

"На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность".

Также казахстанцам советуют следить за последними новостями и оставаться на связи с посольством.

Кроме того, для казахстанцев открыты линии экстренной связи.

Контакты посольства Казахстана в Израиле:

  • +972 (3) 503 78 85 (дежурный);
  • +972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp);
  • +972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp);
  • +7 700 111 31 96 (WhatsApp).

Ранее с важным заявлением выступило Министерство транспорта. В нем казахстанским авиакомпаниям рекомендуют менять маршруты.

С обращением выступили и в МВД. Там заявили, что в Казахстане маршруты патрулирования полиции приближены к синагогам и дипломатическим объектам Израиля.

В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть ракет была сбита, но "были и попадания".

МИД Израиля назвал случившееся беспрецедентной атакой на мирное население. Армия пообещала, что эта атака "будет иметь последствия".

"У нас есть планы. Мы будем действовать тогда и там, где будет нужно", – уточнил Даниэль Хагари.

Через некоторое время власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана.

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