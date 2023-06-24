Токаев Путину о военном мятеже ЧВК "Вагнер": Это внутреннее дело России

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 июня переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране.



"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", – говорится в сообщении.

Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.

Ранее российский лидер переговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России.

В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

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В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции для пресечения возможных террористических актов на территории. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

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В связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что сделает всё, чтобы отстоять страну.

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Минобороны РФ, обращаясь к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявило, что их "обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже".