Токаев Путину о военном мятеже ЧВК "Вагнер": Это внутреннее дело России
Как следует из сообщения Акорды, Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране.
"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", – говорится в сообщении.
Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.
Ранее российский лидер переговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России.
В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.
В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции для пресечения возможных террористических актов на территории. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
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