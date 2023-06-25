Путин обсудил ситуацию в России с Лукашенко и Пашиняном

Президент России провел телефонный разговор с белорусским и армянским лидерами о достижении договоренностей с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В сообщении говорится, что российский президент поддержал и поблагодарил Лукашенко за проделанную работу.

Также Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает пресс-служба армянского кабинета министров.

В ходе разговора армянский премьер подчеркнул, что "хотя происходящие в России события являются внутренним делом РФ, он хотел бы получить информацию о ситуации, сложившейся в дружественной стране". Отмечается, что российский президент проинформировал Пашиняна о последних событиях.

Утром 24 июня Путин также звонил лидерам Казахстана и Узбекистана.

"Глава Российского государства проинформировал своих собеседников о ситуации в стране", - сообщала пресс-служба Кремля.

24 июня пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны "Вагнера". Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.