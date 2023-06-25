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Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности

Касым-Жомарт Токаев Фото: Акорда
Глава государства провел внеочередное заседание Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия президент заслушал доклады премьер-министра, генерального прокурора, председателя КНБ, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации.

"Несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире. Президент отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана", - говорится в сообщении Акорды.

Президент напомнил, что поддержал меры российских властей по наведению порядка.

"Глава государства напомнил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан. Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий. По мнению Президента, ключевым приоритетом внутренней политики любого государства, включая Казахстан, должен быть принцип верховенства закона как основы обеспечения общественного порядка и социально-экономического развития".

В ходе заседания отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в стране, а также безопасности казахстанских граждан. Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций.

По итогам заседания Совета Безопасности Токаев одобрил разработанный Правительством оперативный план действий.

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Пресс-секретарь президента Казахстана сообщил, что Касым-Жомарт Токаев 24 июня в течение всего дня находился на оперативной связи со всеми руководителями заинтересованных ведомств.

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