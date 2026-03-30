#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
482.53
555.44
5.92
События

Заседание Совета безопасности: какие приоритеты определил Токаев

заседание Совбеза, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 17:36 Фото: akorda.kz
Глава государства провел заседание Совета безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 30 марта 2026 года, под председательством президента Касым-Жомарта Токаева подвели итоги реализации Стратегии национальной безопасности Казахстана на 2021-2025 годы.

"Правительством был представлен отчет по достижению основных показателей. Информацию по ключевым направлениям также представили руководители ряда профильных государственных органов. Глава государства обратил внимание на необходимость дальнейшей проработки вопросов общественной, экономической, экологической, водной и продовольственной безопасности с учетом геополитической ситуации", – говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании рассмотрен проект Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2026-2030 годы.

"Данная стратегия призвана стать одной из важнейших составляющих системы государственного планирования, определяя основные подходы к противодействию ключевым вызовам, прогнозируемым на предстоящий пятилетний период", – пишет Акорда.

Заслушана информация заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина о приоритетах, целевых индикаторах и механизмах управления стратегическими рисками на среднесрочный период.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принятие новой Конституции знаменует собой новый этап становления государственности, обеспечивая надежную защиту Независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

"Стратегия, в свою очередь, призвана обеспечивать защиту конституционных принципов, создавая условия для стабильного и поступательного развития страны".Акорда

Глава государства акцентировал внимание на необходимости:

  • качественной реализации поставленных задач по защите национальных интересов;
  • обеспечению обороноспособности;
  • повышению уровня защищенности граждан, окружающей среды, информационного пространства;
  • усилению мер кибербезопасности;
  • снижению рисков в социально-экономической сфере.

Касым-Жомарт Токаев также поручил ускорить разработку программы, направленной на создание благоприятных условий для привлечения в страну квалифицированных иностранных специалистов в востребованные сектора экономики, технологий и образования.

11 марта 2026 года депутат Андрей Лукин заявил, что в Казахстане на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке усилены меры антитеррористической защиты стратегических объектов, включая крупные нефтяные проекты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: