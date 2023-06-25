В Караганде девушка выпала из квартиры на четвертом этаже

В доме по улице Гоголя девушка выпала с четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.

В посте Instagram аккаунта novosti.karaganda написано, что в квартире девушки были какие-то парни, которые убежали.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что девушке 25 лет. Она находится в коме, диагноз – ушиб головного мозга. В департаменте областной полиции комментарий не предоставили.

В Кокшетау 39-летний мужчина упал с девятого этажа и скончался на месте от полученных травм.

