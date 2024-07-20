Крупный пожар разгорелся в районе Талдыколя
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
20 июля 2024 года в районе озера Талдыколь в Астане разгорелся крупный пожар, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, горит сухостой и трава.
Загорание локализовано на предварительной площади 1700 кв. м. Угрозы жителям не имеется.
"Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия ведется работа по ликвидации пожара спасателями МЧС", – сообщили в ведомстве.
Несколькими днями ранее, 17 июля 2024 года, в Астане загорелся торговый дом.
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