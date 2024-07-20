Крупный пожар разгорелся в районе Талдыколя

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

20 июля 2024 года в районе озера Талдыколь в Астане разгорелся крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

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