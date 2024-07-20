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Крупный пожар разгорелся в районе Талдыколя

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 16:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
20 июля 2024 года в районе озера Талдыколь в Астане разгорелся крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, горит сухостой и трава.


Загорание локализовано на предварительной площади 1700 кв. м. Угрозы жителям не имеется.

"Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия ведется работа по ликвидации пожара спасателями МЧС", – сообщили в ведомстве.

Несколькими днями ранее, 17 июля 2024 года, в Астане загорелся торговый дом. 

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