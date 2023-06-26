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Жена алматинского стрелка угрожает самосожжением

Жена алматинского стрелка угрожает самосожжением Фото: pxhere
Супруга Игоря Дужнова, более известного как алматинский стрелок, грозит сжечь себя и свой дом, сообщает Zakon.kz.

Анаида Демирчян продолжает попытки отстоять жилье и отказывается впускать частного судебного исполнителя, передает КТК.

К дому были стянуты экстренные службы. Почти два года назад при попытке выселить семью Игорь Дужнов расстрелял пятерых человек. Сейчас уже другой частный судебный исполнитель намерен все же выполнить распоряжение суда.

Анаида Демирчян говорит, что пойдет на крайние меры и подожжет себя. С полицией и судебными исполнителями она общалась через забор.

По ее словам, выселение незаконно.

Это давняя проблема и ведет отсчет еще до трагедии двухлетней давности. Кредит – больше 100 миллионов тенге – семья взяла в 2011 году. А в качестве залога предоставила этот самый дом и коммерческую недвижимость. Дом скоро пошел с молотка за неуплаты.

По словам Анаиды Демирчян, банк продал имущество ниже оценочной стоимости, а значит, она имеет на дом полное право.

Но судебный исполнитель парирует, что решение не отменено и должно исполняться.

"Я уже с января 2023 года сюда прихожу и вручаю. Каждый раз откладывается в связи с истребованием прокуратуры, госорганов. Для изучения исполнительного производства. Есть нарушения или нет. Нарушений нет". Алмасбек Елтоков

26 июня судебный исполнитель даже взломал замок, но до выселения пока не дошло.

В данный момент прокуратура Алатауского района приостановила производство до выяснения всех обстоятельств дела.

20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак Алатауского района Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый. Было начато расследование по ст. "Убийство" и "Нападение на представителя власти".

Игоря Дужнова приговорили к пожизненному заключению.

Константин Вноровский
Алматы
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