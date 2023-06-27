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Замакима района Караганды уволили после инцидента на детской площадке

Замакима района Караганды уволили после инцидента Фото: Zakon.kz
Глава региона поручил уволить замакима района города в Караганде, где ветер поднял неприкрепленный газон вместе с двумя школьниками, сообщает Zakon.kz.

Уволили Койшибая Сулейменова. В этой должности чиновник проработал почти три года, передает КТК.

Площадка была на стадии установки, спортивные сооружения еще только собирались установить. Родители пострадавших детей потребовали наказать всех виновных в происшествии.

"Мы видим: подрядчик у нас торопится, хотят быстрее заработать, а некоторые коллеги закрывают на это глаза. Поэтому в этот раз предупреждением я не ограничусь. За такой поступок поручаю акиму города Караганды уволить заместителя акима района Алихана Букейхана, ответственного за благоустройство дворов. Прошу правоохранительные органы рассмотреть и дать правовую оценку ответственности со стороны подрядчика". Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев

Восьмилетнего мальчика, который приземлился на металлическое ограждение, перевели из реанимации в общую палату. Он перенес сложнейшую операцию на лбу, челюсти и плече. Его друг тоже идет на поправку.

Инцидент произошел 19 июня в микрорайоне Голубые пруды. Дети играли на детской площадке, когда начался ураганный ветер, который поднял в воздух покрытие вместе с детьми.

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