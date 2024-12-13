Акиму Караганды сделали замечание, а акима района в Алматинской области хотят уволить

Акиму Караганды Мейраму Кожухову объявили замечание, а акима одного из районов Алматинской области рекомендовали уволить, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно на заседании Комиссии по этике в Агентстве по делам государственной службы.

"На заседании рассмотрены дисциплинарные дела в отношении акимов Караганды и Енбекшиказахского района Алматинской области (Талгат Байедилов). В ходе проверки установлено, что действия акима Караганды дали повод для критики со стороны граждан в социальных сетях. На основании выявленных фактов Комиссией рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде "замечания", – сообщили в агентстве.

Кроме того, при рассмотрении дисциплинарного дела в отношении акима Енбекшиказахского района установлено, что им допущены нарушения земельного законодательства, выразившиеся в оказании неправомерного предпочтения, а также в отсутствии надлежащего контроля, приведшего к системным нарушениям в сфере земельных отношений.

"Данные действия были квалифицированы как дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу, тем самым принято решение рекомендовать о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения его с занимаемой должности", – сказано в сообщении.

В агентстве также рассказали, что в сфере государственной службы с начала года проведено 497 проверок, по итогам которых выявлено 6935 нарушений.

"Анализ показал, что государственными органами допускаются нарушения при разработке должностных инструкций, наложении дисциплинарных взысканий на государственных служащих, проведении конкурсных процедур на занятие административной государственной должности и т.д. При этом наиболее часто нарушения конкурсных процедур допускались в государственных органах Актюбинской и Павлодарской областей", – отметили в АДГС.

Среди нарушений в дисциплинарной практике установлены факты привлечения кадровыми службами сотрудников к дисциплинарной ответственности без проведения служебного расследования, даже если служащий не согласен с фактами нарушений. В ряде случаев сотрудники не уведомлялись о заседаниях дисциплинарной комиссии, что нарушает их права на защиту.

Наибольшее количество нарушений при наложении дисциплинарных взысканий на государственных служащих установлено в Министерстве сельского хозяйства, Комитете государственных доходов Министерства финансов, а также в государственных органах Акмолинской, Алматинской и Павлодарской областей.

В ноябре 2024 года стало известно, что в Казахстане изменились правила тестирования госслужащих перед занятием должности.